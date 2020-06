Pochi giorni dopo l’approvazione da parte del Gran Consiglio dell’aumento di credito per il periodo 2021-2025, è un Marco Solari «in piena forma», come si definisce lui stesso, con cui facciamo il punto sul Locarno Film Festival in un’annata particolare che lo ha visto vivere in prima persona il dramma del coronavirus e senza la manifestazione fisica.

Presidente Solari, per la quinta volta da quando è alla guida del Festival la politica l’ha seguita praticamente all’unanimità: non temeva che le contingenze avrebbero potuto mettere in discussione questa decisione?

«Nelle quattro occasioni precedenti in cui in Gran Consiglio si è parlato del Festival ho avuto la grande soddisfazione di raccogliere sempre la quasi unanimità e speravo di avere ancora una volta una cospicua maggioranza, se non l’unanimità,...