Non è un’autrice molto prolifica (è solo al suo terzo lungometraggio in 14 anni) ma ogni volta che si ripresenta al pubblico è come se riannodasse i fili di un discorso rimasto in sospeso. Andrea Staka - lucernese di nascita, zurighese d’adozione ma con entrambi i genitori originari della ex-Iugoslavia - fin dai suoi primi film (il corto Hotel Belgrad, il documentario girato a New York Yugodivas) si è concentrata sulle figure femminili in cerca di un’identità, sospese tra due (o più) mondi. Una tendenza confermata poi con il suo primo folgorante lungometraggio Das Fräulein che ottenne meritatamente il Pardo d’oro a Locarno nel 2014, dalla sua seconda opera Cure (2014) e ora anche da Mare, in uscita nelle sale ticinesi. Questa volta Andrea Staka ha però disegnato il personaggio della protagonista,...