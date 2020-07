I mari, linfa vitale del nostro pianeta, sono sempre più in pericolo. A lanciare l’ennesimo grido d’allarme è la biologa marina Mariasole Bianco, conosciuta per la sua attività legata alle politiche della tutela ambientale, che con tono di voce grave afferma: «Ci stiamo giocando il nostro futuro e quello di chi verrà dopo di noi. Gli oceani, che stiamo distruggendo senza remore, generano la metà dell’ossigeno che respiriamo, regolano il clima, assorbono la maggior parte dell’anidride carbonica da noi prodotta e sono, per la metà della popolazione mondiale, un’importantissima fonte di nutrimento, energia e lavoro».

Un grido d’allarme che Mariasole Bianco ha rilanciato nel saggio Pianeta oceano (ed. Rizzoli) in cui evidenzia i pericoli a cui stiamo sottoponendo i mari a causa di una insensibilità...