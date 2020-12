Le indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma: sarà il 43enne Mario Timbal, il nuovo direttore della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) succedendo, nei primi mesi del 2021, a Maurizio Canetta. Una nomina per certi versi inattesa, visto che si tratta di una figura esterna all’ambiente radiotelevisivo ma che proprio per questo è stata definita dal direttore generale della SSR-SRG Gilles Marchand «di cambiamento».

La spaventa dover prendere in mano le redini della RSI in un periodo non certo facile come quello che sta attraversando la nostra radiotelevisione, e soprattutto, arrivando con l’etichetta di uomo del cambiamento?«Si tratta di una definizione che racchiude in sé tante aspettative, ma d’altra parte qualcuno con il mio percorso professionale e la mia età non...