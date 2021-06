«Negli scorsi tre mesi mi sono sottoposto alla chemioterapia per il cancro». Lo annuncia il bassista e cantante dei Blink-182 Mark Hoppus su Instagram. Il musicista scrive: «Ho il cancro, fa schifo e ho paura, ma allo stesso tempo mi sento benedetto per aver medici incredibili, familiari e amici che mi aiutano ad affrontarlo. Davanti a me ci sono ancora mesi di cure, ma cercherò di rimanere speranzoso e positivo». Hoppus conclude il post rivolgendosi ai suoi fan: «Non vedo l’ora di sconfiggere il cancro e vedervi ad un concerto il prima possibile. Vi voglio bene». Il batterista della band di «All The Small Things», Travis Barker, ha dichiarato a «E! News»: «Mark è mio fratello, ha il mio amore e il mio sostegno. Sarò accanto a lui in ogni momento sino al ritorno sul palco e non solo, non vedo l’ora di tornare a suonare insieme a lui».