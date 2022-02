Mark Lanegan, noto musicista e autore, è morto nella sua casa in Irlanda all’età di 57 anni. Lanegan si è spento al termine di una storica carriera, durante la quale è stato anche un membro dei Queens of the Stone Age. Cantante, cantautore e musicista, era conosciuto per essere il cantante e leader degli Screaming Trees, band caposaldo del genere grunge, e per la sua voce rauca e gutturale.