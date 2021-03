«I marmi appartengono al Partenone. In questi tempi difficili, il patrimonio culturale universale dovrebbe elevare l’umanità, non dividerla». Il vicepresidente della Commissione europea, il greco Margaritis Schinas, interviene così su Twitter nella storica diatriba tra Atene e Londra sui marmi di Elgin, custoditi al British Museum, dopo che il premier britannico Boris Johnson ha riacceso le polemiche, riaffermando la proprietà britannica delle sculture, in alcune dichiarazioni al quotidiano greco Ta Nea. Sono due secoli che la Grecia chiede la restituzione dei tesori presi all’inizio del diciannovesimo secolo dal britannico lord Elgin. Il nuovo diniego del Regno Unito arriva dopo che il premier Kyriakos Mitsotakis aveva chiesto in prestito i fregi in occasione dei festeggiamenti del bicentenario dell’indipendenza.