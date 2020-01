Il nome d’arte «Marracash» è un gioco di parole adottato dall’artista in onore del suo nomignolo di infanzia, infatti da piccolo Fabio Bartolo Rizzo, essendo di origini siciliane, si era conquistato tra i suoi coetanei il soprannome di «Marocchino». Un’infanzia vissuta nella periferia di Milano, attraverso vicende familiari che lo segnano molto e ricorrono spesso nelle sue canzoni, un disturbo bipolare che lo condiziona nel sociale e non solo, Marracash approda alla musica nel 2003 e in poco tempo firma un contratto con la Universal Music, per cui pubblica il suo primo album «Marracash». Oggi è la voce schietta di una generazione di giovani e giovanissimi che ritrovano nei suoi testi tutta la verità del loro tempo.