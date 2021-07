Cosa ci fa Bill Baker, operaio nei pozzi petroliferi dell’Oklahoma, in uno dei quartieri più malfamati di Marsiglia, con in mano la fotografia di un giovane di nome Akim che mostra a tutte le persone che incontra? Rispondere a questa domanda significa immergersi nei profondi meandri di Stillwater, il nuovo lungometraggio del regista Tom McCarthy, conosciuto soprattutto per Spotlight con il quale si aggiudicò l’Oscar per il miglior film e quello per la migliore sceneggiatura originale nel 2016, presentato fuori concorso a Cannes. Stillwater è un film per molti versi curioso ma pienamente riuscito soprattutto nel fatto di coniugare, senza stereotipi, due realtà culturali ed esistenziali tanto diverse quanto la sperduta provincia statunitense e una città mediterranea multiculturale e brulicante...