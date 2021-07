«Quasi non ci credo, stasera esce tutta la mia vita compressa in 14 tracce». È con queste parole che Mattak ha esordito, sui suoi canali social, qualche ora prima che il suo primo disco ufficiale Riproduzione Vietata (Fenix Music) fosse disponibile sulle piattaforme digitali. E lo scoccare della mezzanotte, tra giovedì 24 e venerdì 25 giugno, è stato un vero e proprio avvenimento, che migliaia di fan hanno atteso e richiesto a gran voce per anni. Per realizzare questo disco Mattak ha confessato di averci messo «cuore e anima» e l’ha fatto con la consapevolezza di quello che il suo pubblico si aspettava, che non coincide con quello che il pubblico generalista del rap contemporaneo è abituato a ricevere. Lui stesso l’ha espresso al meglio (ha il dono della parola, il ragazzo) proprio una settimana fa: «Penso di conoscervi un po’ dopo tutti questi anni: questo disco è dedicato a me come anche a voi. In egual modo. So che sto uscendo con un prodotto che non segue nessuna wave del momento e volete sapere cosa ne penso? Che sono felice così, perché sono rimasto me stesso. Avevo bisogno di fare un disco così. Non avrò fatto un album che vende forse, ma ho fatto la musica. E la musica, quella vera, che fai per te stesso, non morirà mai».

LA TRACKLIST DI «RIPRODUZIONE VIETATA»

1. LSQ14fmg [intro]

2. L'Anima Giusta

3. Capitan Ametrica

4. Tutti in Riga (Feat. Wiser)

5. Uh Beibi (Feat. Funky Nano)

6. Cibo Capolavoro (Feat. E1S)

7. Starlight

8. ​eviL (Feat. Sinister Jerry)

9. Tandem (Feat. Zoro)

10. M&m’s, Pt. II (Feat. Marteena)

11. Narciso (Feat. Murubutu)

12. Swiss Side Squad (Feat. Funky Nano, Limon Willis, Marteena, Tommy Gun (ITA), Tundra (ITA) & VinzUlto)

13. Il Buco dell’Odds On

14. Segnavento [outro]

Amen. Il sottoscritto invece vuole osare un po’ andando oltre, dicendo che il disco confezionato da Mattia Falcone con sudore e passione, ha il sapore di un vero e proprio classico istantaneo. Uno di quei dischi da scoprire e riscoprire in continuazione, da analizzare e studiare. Un album che, proprio perché non sottostà alle logiche modaiole che dettano i trend musicali, finirà per avere una vita molto lunga, perché si pone al di fuori dal tempo e quindi, in una certa misura, risulta essere impervio alla naturale usura che ha tutta quella musica troppo legata alla moda del momento.

Autotune praticamente inesistente (quando è presente è usato per dare un valore aggiunto e non perché lo usano tutti dappertutto). Basi musicali consistenti ma non sovrastanti, usate al servizio della voce e non viceversa. Tecnica ineccepibile che raccoglie gli applausi dei grandi e tutto questo senza sacrificare la sostanza. Per anni gli era stato rimproverato di preferire i tecnicismi al messaggio ma con Riproduzione Vietata ha confermato di essere in grado di consegnare al suo pubblico entrambe le cose riuscendo a farle convivere in maniera ineccepibile.

In conclusione, con questo disco Mattak è finalmente uscito dall’underground per entrare definitivamente nella scena rap italiana. Ha rimesso sulla mappa la Svizzera Italiana obbligando tutta la penisola ad accettare che il nostro territorio è ricco di talenti che non possono (e non vogliono) essere messi da parte. «Questo album mi ha sbloccato e mi ha fatto capire che voglio fare questo per il resto della mia vita». Lasciamogli il tempo di godere di questo meritatissimo traguardo (mezzo milione di ascolti su Spotify in una settimana), ricordandogli però che, come diceva Michele Salvemini, la vera sfida arriverà con il prossimo.

