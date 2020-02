Maurizio Pollini tra note «rubate» e grandi emozioni

Lunedì sera, al LAC, Maurizio Pollini ha recuperato il recital pianistico saltato per motivi di salute in novembre. E lo ha fatto con un programma di impressionante impegno psicofisico: gli Intermezzi op. 117 di Brahms, i Tre pezzi op. 11 e i Sei piccoli pezzi op. 19 di Schönberg, la Sonata op. 106 «Hammerklavier» di Beethoven. In questo percorso, Pollini ha evidenziato la vicinanza fra Brahms e Schönberg: del primo ha colto le inquietudini e la profetica visionarietà, rinunciando a ogni sentimentalismo e ogni edonismo per portare in primo piano la tensione spirituale; del secondo, pur in un clima espressionista, ha messo in luce le ascendenze romantiche, suonandolo con una cantabilità vicina a una sorta di Sprechgesang pianistico (fra l’abbandono lirico e un suono che sembra farsi «parola»). Nella seconda parte, Beethoven, isolato: quasi a incarnare un’avanguardia eterna, fatta di tutti i fantasmi e gli incubi, ma anche le fantasticherie e i sogni, che un essere umano può concepire.

Fin dalle prime note del primo Intermezzo di Brahms, Pollini ha mostrato la tendenza ad abbreviare talvolta le note lunghe, secondo un «rubato» che negli anni si è fatto sempre più libero: se dovessimo fare i maestrini dalla penna rossa, condanneremmo queste licenze ritmiche. Ma queste libertà sono necessarie a Pollini, in maniera istintiva, per far sì che il discorso musicale non cada in un’andatura pedantemente geometrica. Se ascoltiamo le incisioni dei pianisti che presero lezioni da Brahms (Ilona Eibenschütz o Carl Friedberg), ci accorgiamo che il ritmo veniva pensato molto più liberamente di quanto sia avvenuto nel Novecento. Questa sottile inquietudine ritmica, accompagnata da un profondo senso del tragico, ha reso particolarmente commovente il terzo Intermezzo, cupa meditazione in cui Pollini fa balenare improvvise illuminazioni, come nella coscienza di una dimensione salvifica del «Bello musicale».

In Schönberg, Pollini ha saputo evidenziare come meglio non si potrebbe le differenze fra l’op. 11 e l’op. 19: avvolta in un erotismo Jugendstil (quasi come nel liederistico Libro dei giardini pensili) la prima raccolta, più ascetica la seconda. Ciò che si percepiva chiaramente, in entrambi i casi, è che Pollini non suona questa musica con una calibratura premeditata: vive ogni nota sul momento, lontano da ogni freddezza cerebrale.

Se dovessimo valutare l’Hammerklavier per le note sbagliate, in particolare nell’impervio primo movimento, il bilancio sarebbe negativo. Eppure, usciamo dall’ascolto mille volte più emozionati rispetto a quanto ci accadrebbe con un pianista bravo, prudente e pulito. Pollini non tira il freno quando sa che potrebbe perdere il controllo: anzi, rischia ancora di più. È proprio in tal modo che è in grado di restituirci quell’immagine di un Beethoven demoniaco, che faceva tremare la terra sotto ai piedi dei contemporanei, Goethe compreso. Salvo poi spalancare la volta celeste nel sublime Adagio, così come nella Bagatella op. 126 n. 3 regalata come bis.

©CdT.ch - Riproduzione riservata