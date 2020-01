Il suo nome è Luciano Secchi ma il mondo lo conosce come Max Bunker. E come una delle personalità più straordinarie e poliedriche dell’universo del fumetto italiano e internazionale. È stato infatti lui che, oltre mezzo secolo fa, ha fatto conoscere in Italia i super-eroi della Marvel, coltivando poi una solida amicizia con il loro «papà» Stan Lee. Ed è stata dalla sua fantasia...