Ha divertito tutti, Max Gazzè, durante l’ultimo Festival di Sanremo. Più che per Il farmacista, il brano in gara, per la scelta di camuffarsi diversamente in ogni sua apparizione sul palco dell’Ariston. È stato Leonardo e Dalì e in finale, quando sembrava essere sé stesso, solo più pettinato e sbarbato, come un Clark Kent che diventa Superman e si lancia sulla gente (con esiti, va detto, disastrosi). Poi, però, c’è l’album e lì la simpatia del cantautore e musicista non si vede.

La matematica dei rami non tradisce le aspettative con il suo pop arguto e intelligente dove trova una collocazione, fortunatamente, la versione di Del mondo dei CSI portata sempre a Sanremo, assieme a Daniele Silvestri, che è presente in tutto il disco. Con lui quella Magical Mystery Band che, al di là del chiaro riferimento...