Siamo capaci di memoria? Può sembrare paradossale porre questa domanda proprio il Giorno della memoria. Eppure è probabilmente quella che più di altre merita di essere posta nel 75. anniversario della liberazione di Auschwitz, campo dello sterminio pianificato per antonomasia. E se la risposta fosse no? E se i propositi volontaristici stabiliti dall’uomo dei diritti dell’uomo non...