Maxi B, rapper ticinese, speaker di Radio 3i e volto di TeleTicino, non poteva restare artisticamente indifferente ad una situazione che sta stravolgendo le nostre vite e la nostra libertà. «Dopo 15 giorni di auto quarantena, le rime sono uscite d’impulso, di getto, come se non potessero più restare sopite e nascoste solo nei pensieri e nelle riflessioni personali», racconta presentando il suo nuovo singolo «Andrà tutto bene», nato in questi giorni così complicati, contrassegnati dalle «difficoltà di vivere lontano dai propri cari, dagli amici, dai figli. Le cose che prima davamo per scontate ora mancano come l’aria». «Andrà tutto bene» è una canzone passionale e commovente, in cui l’artista si mette a nudo «senza retorica», in «modo intenso e anche positivo». Perché, come dice il titolo, andrà tutto bene. «Questo virus ha la corona ma non è il re, vinceremo noi», dice nel testo. Il pezzo è stato confezionato da Maxi B in casa sua, senza spostarsi di un centimetro dal proprio domicilio. «Perché la regola “Io Resto A Casa” va rispettata», afferma. La base è stata composta da Davide Fontana, giovane produttore ticinese, anche lui senza spostarsi dalla sua abitazione. La copertina del singolo è stata creata in un lampo, sempre da casa, da Johnny Ferrari, fotografo ticinese. Il mixaggio e master sono di Luca Ventura, altro animatore di Radio 3i, dal proprio «home studio». A dimostrazione che anche in quarantena, seppur distanti, la musica unisce.