Nel video la Fox racconta all’intervistatore Jimmy Kimmel come Bay l’abbia convinta a «ballare sotto una cascata» in bikini quando aveva 15 anni, per il film «Bad Boys 2». L’intervista è stata pubblicata su Twitter accompagnata dal commento: «Clip del 2009 in cui Megan Fox racconta una storia di Michael Bay che la sessualizza a soli 15 anni. La folla ride e Kimmel fa battute grossolane. Le ragazze teenager preda di uomini più grandi non sono mai state prese sul serio e non lo sono ancora».