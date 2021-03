Non solo musica a Sanremo. Quest’oggi un gruppo di persone, riunito nella cittadina ligure, ha infatti manifestato per chiedere al Governo italiano di riaprire le attività commerciali. «Mentre di là cantano, qua si fa la fame» dice una donna. «Non è giusto che il Festival di Sanremo lavori e le altre attività son tutte ferme», commenta un uomo. «Non siamo riuniti qui per cantare, ma per cantargliele: ci hanno tolto tutto», denunciano i manifestanti.