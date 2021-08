Anche se il maltempo non ha permesso una serata come la si aspettava da quasi due anni in Piazza Grande, la giornata inaugurale di Locarno 74 ha lasciato il segno con il premio assegnato a Laetitia Casta, la presenza dell’OSI e anche il film d’apertura; Beckett del regista italiano Ferdinando Cito Filomarino.

«Sono contentissimo di essere di nuovo qui... con meno capelli ma con un altro film!». Ferdinando Cito Filomarino, il regista di Beckett, film d’apertura di Piazza Grande, era già stato a Locarno nel 2010 per il suo cortometraggio d’esordio, Diarchia, premiato nella sezione Pardi di Domani. E ora è torna con un film d’azione che arriverà su Netflix tra una decina di giorni.

«Essere sulla Piazza, in un festival cinefilo come Locarno, mi sembrava ideale. Sono un amante del cinema, ma anche...