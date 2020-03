Dopo il singolo «Ice Cream», che ha anticipato il suo nuovo album «My Name Is Michael Holbrook» uscito a ottobre, Mika dagli Stati Uniti alla Corea. Dopo la partecipazione a show televisivi di successo come Stasera CasaMika e X Factor in Italia e The Voice in Francia, Mika ha deciso di riportare il focus totalmente sulla musica: a dodici anni dal debutto di «Life In Cartoon Motion» che fu lanciato dalla hit Grace Kelly, il nuovo progetto di Mika arriva dopo quattro album che gli hanno fruttato certificazioni d’oro e di platino in 32 paesi del mondo per oltre 10 milioni di dischi venduti. Il quinto album dell’artista inglese è frutto di una maturazione artistica e personale e rappresenta l’essenza dell’identità di Mika, a partire dal suo nome anagrafico. «Anche il titolo del tour si collega al mio percorso di ricerca identitaria e – per l’appunto – rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. Quello che ho creato è uno spettacolo ricco di sorprese, nato dalle esperienze e dal bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al centro di tutto», ha spiegato.