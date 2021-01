«Paradossalmente ci voleva una situazione così delicata affinché iniziassimo a fare fronte comune». Così Mirko D’Urso, attore, regista e direttore scolastico, spiega la nascita del Comitato SAT (Scuole Arti Sceniche) che rappresenta gli istituti del settore della Svizzera italiana e che ha lanciato un appello alle autorità cantonali per sensibilizzarle sulla situazione precaria in cui versano da un anno. Situazione che le recenti normative antipandemiche certamente non migliora.

Partiamo dalla creazione di un Comitato delle Scuole Arti Sceniche ticinesi?«È un’idea nata lo scorso anno quando di fronte alle difficoltà create dal lockdown abbiamo abbiamo iniziato a confrontarci, a parlarci in modo da capire come reagire alla situazione. Da lì è poi nata l’idea di un Comitato che rappresentasse...