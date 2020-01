Un lungometraggio girato in un unico (apparente) piano-sequenza è paragonabile a una complessa architettura capace di sfidare le regole della statica e della dinamica, senza che nessuno se ne accorga. Una costruzione che appare del tutto «naturale», in grado di avvolgere chi la abita in un’atmosfera che ispira sicurezza e fiducia. Eppure ancora oggi, nonostante i giganteschi passi avanti compiuti dalla tecnologia, i progetti di questo tipo rimangono molto rari, sia perché implicano una preparazione meticolosa per ogni secondo di riprese, sia perché di solito le storie ad essi associate si svolgono per lo più in unico luogo: da Nodo alla gola di Hitchcock (1948) a L’arca russa di Sokurov (2002).

Dopo una prima parte in toni strettamente realistici, è infatti in grado di far compiere un ulteriore passo avanti al suo film. La seconda metà di 1917 assume così un significato simbolico, divenendo un omaggio a tutti quei soldati del passato (ma anche del presente) che credono in qualcosa di più importante e di più forte del puro eroismo e della vittoria sul nemico. 1917 è quindi non tanto un film «di» guerra, ma un film «sulla» guerra che, senza i toni antimilitaristi dell’epoca, riporta alla memoria un capolavoro come Orizzonti di gloria (1957) di Stanley Kubrick o, per il meccanismo drammaturgico di cercare di fermare un inutile massacro, Gli anni spezzati (1981) di Peter Weir.