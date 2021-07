Di solito alla vigilia delle vacanze scrittori, giornalisti e in generale intellettuali si premurano di consigliare cose da fare. Fare non vuol dire soltanto luoghi dove andare in vacanza (e dove è possibile andare visti i tempi), ma anche libri che si possono leggere, oppure mostre che vanno visitate. Eppure un tempo le vacanze, e in generale il clima estivo, erano il regno dell’ozio, e ancora di più della pigrizia. Soltanto che la pigrizia non è più una condizione dell’anima, e l’ozio resta sempre il padre dei vizi.

Per cui il consiglio non è quello di leggere, di andare per mostre e di muoversi il più possibile, ma è quello di spiegare come recuperare una pigrizia che non sappiamo più sopportare. Non è una bizzarria strana. Uno dei più grandi intellettuali del Novecento, al secolo Roland...