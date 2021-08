È il suo medico Otto Gross (ruolo interpretato da Max Hubacher) che le parla del Monte Verità. Così una notte Hanna (Maresi Riegner), che soffre regolarmente di brutti attacchi d’asma, fa i bagagli e parte per il Ticino. Senza marito, senza le sue due figlie, ma con molta brama di libertà.

Quando arriva alla colonia di idealisti, incontra lo psicanalista Otto Gross, lo scrittore Hermann Hesse (Joel Basman) e la scrittrice e musicista Ida Hofmann (Julia Jentsch); si trova subito bene e poco per volta si sente anche più libera. In tutti i sensi: Hanna passa dai vestiti a corsetto a quelli semplici e comodi, si scioglie i capelli, fa passeggiate nella natura e si dedica alla fotografia, cosa che suo marito le aveva sempre cercato di impedire di fare.

Hanna Leitner si ritrova a corto di respiro solo dopo un po’, quando si rende conto che la vita da artista che si sta godendo non sarà mai compatibile con le aspettative del suo paese d’origine, l’Austria.

Come ha sottolineato il regista Stefan Jäger in un’intervista a Keystone-ATS, il film non vuole essere un documentario storico sul Monte Verità, ma un’opera artistica con una trama appassionante.