Nonostante il Montreux Jazz Festival si tenga in forma ridotta quest’estate, non mancheranno alcuni grandi nomi. Gli organizzatori hanno annunciato oggi che Zucchero, Woodkid, Rag’n’Bone Man e Ibrahim Maalouf si esibiranno dal 2 al 17 luglio sulle sponde del Lago Lemano.

In cartellone, nuovi talenti e numerosi artisti svizzeri - un programma «molto variegato che rispetta l’identità del festival», ha affermato Mathieu Jaton, direttore del Montreux Jazz Festival all’agenzia Keystone-ATS.

La maggior parte dei musicisti si esibiranno in condizioni particolari per rispettare le regole dettate dalla pandemia. Mathieu Jaton dichiara che «i concerti saranno più intimi e si concentreranno maggiormente sul gioco musicale. Si tratta di un ritorno alle nostre origini.»

Fra gli ospiti, ci sarà anche il cantante italiano Zucchero, che per la sua quarta volta a Montreux (VD) si esibirà con un trio rock sul palco che verrà costruito sul lago, a 25 metri dalla riva con una capacità di 500 posti seduti. Il trombettista franco-libanese Ibrahim Maalouf verrà invece accompagnato da un unico chitarrista.

Il direttore promette punti salienti con cantanti della nuova generazione quali Yseult, Nathy Peluso o Arlo Parks.

In programma anche vari artisti svizzeri tra cui il rapper losannese Arma Jackson e una serata speciale con il trio svizzero tedesco Faber, Sophie Hunger e Dino Brandao, formatosi proprio durante la pandemia.

Biglietti dai 70 ai 150 franchi

Il secondo palco della 55esima edizione del Montreux Jazz Festival, situato nel Montreux Palace, promette momenti di intimità. Sarà dedicato al jazz e alla musica soul e potrà accogliere 200 spettatori.

I biglietti per entrambe le scene sono in vendita da martedì 8 giugno, il prezzo varia dai 70 agli 80 franchi. Ma per vedere uno dei grandi nomi - Zucchero, Woodkid, Rag’n’Bone Man e Ibrahim Maalouf - bisognerà pagare sui 150 franchi, questi prezzi sono comunque inferiori a quelli di un’edizione normale del Montreux Jazz.

Due ulteriori palchi, gratuiti ma con prenotazione obbligatoria, verranno installati nella grande hall e nel giardino del Montreux Palace. Accoglieranno artisti emergenti e jam session.

Pensare al futuro

Con i suoi quattro palchi, il festival attende fra i 1200 e i 1500 visitatori al giorno, un decimo rispetto al periodo pre-pandemia. Undici bar e punti di ristoro saranno a disposizione del pubblico. Il protocollo sanitario verrà comunicato prima del festival e sarà adattato alla situazione sanitaria.

Questo 55esimo Montreux Jazz, con un budget di 8 milioni di franchi non va considerato come un’»edizione cerotto», insiste Mathieu Jaton. «Non volevamo fare le cose a metà, riempiendo per esempio le sale a metà. Siamo ripartiti da zero per creare qualcosa di nuovo, rispettando i valori del festival.»

Il Montreux Jazz Festival desidera trarre insegnamento dall’edizione 2021 per immaginare il suo futuro. Mathieu Jaton cita ad esempio la ritrasmissione in live streaming di alcuni concerti sul palco del lago che saranno in seguito disponibili gratuitamente per tutta la durata del festival.

