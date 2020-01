Si fa sempre più ricco e variato il cartellone di Moon & Stars 2020, la più importante manifestazione openair della Svizzera italiana in programma dal 9 al 19 luglio in Piazza Grande a Locarno. Gli organizzatori hanno infatti resi noti i nominativi di un altro lotto di artisti che animeranno le serate. A cominciare dal principale esponente della scena funky-soul elvetica Seven, che aprirà le danze (è il caso di dirlo) domenica 12 luglio in attesa dello show di Xavier Naidoo. Martedì 14 luglio, prima di quella che va giustamente considerata come la principale «star» della rassegna, Lionel Richie, si esibirà invece uno degli artisti italiani più amati internazionalmente, Nek, che dunque torna a Locarno a due anni di distanza dal precedente concerto effettuato in trio con Max Pezzali e Francesco Renga. Due giorni più tardi, giovedì 16, una delle regine del nuovo soul britannico, Corinne Bailey Rae sarà chiamata ad esibirsi in anteprima a Lenny Kravitz, mentre sabato 16, assieme al reggae dei tedeschi Seeed, altro gradito ritorno sul palco ticinese, quello dell’incontrastato re del rap elvetico, Stress. Biglietti in prevendita su www.mediatickets.ch