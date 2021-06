Prestigioso riconoscimento alla compagnia locarnese MOPS_DanceSyndrome: l’Ufficio federale della cultura (UFC) l’ha infatti insignita del riconoscimento «Patrimonio delle arti sceniche 2021» nel quadro dell’assegnazione dei Premi svizzeri delle arti sceniche. Un attestato che premia il lavoro svolto con dedizione dalla compagnia di danza contemporanea composta unicamente da giovani adulti con Sindrome di Down, da oltre un decennio, sfociato in produzioni di elevata qualità artistica, creativa e culturale testimoniati anche nel volume Arte, cultura e società - Il Libro sulla MOPS_ DanceSyndrome pubblicato lo scorso anno.

Il libro curato dal prof. Alessandro Pontremoli e da Ela Franscella (fondatrice e direttrice artistica MOPS) in collaborazione con l’Università di Torino e vari studiosi e studiose della danza, traccia un quadro completo e un’analisi teorica del metodo e dei processi artistici e pedagogici della MOPS_DanceSyndrome. Che festeggerà l’importante riconoscimento venerdì 11 giugno alle ore 18.30 al Monte Verità di Ascona dove presenterà la performance Trecce di Memoria, creata in risonanza con l’arte di Marco Cordero, attualmente in esposizione al Monte Verità.