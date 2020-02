(Aggiornato alle 13.42) - Colpo di scena legato alla coppia Bugo e Morgan nel corso della serata di venerdì, la quarta, del Festival di Sanremo. Già giovedì sera, durante la terza puntata, Marco Castoldi in arte Morgan aveva minacciato di abbandonare la gara per un presunto boicottaggio da parte dell’orchestra. Ieri poi, una trentina di secondi dopo l’inizio dell’esibizione con la canzone «Sincero», mentre Morgan stava evidentemente steccando, Bugo ha improvvisamente abbandonato la scena.

A quanto pare, Bugo sarebbe andato via perché Morgan ha cambiato in corsa il testo della canzone. «Le brutte intenzioni, la maleducazione la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo che sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io». Queste le parole cantate da Morgan prima che il collega Cristian Bugatti se ne andasse.

La musica si è quindi interrotta tra l’imbarazzo di tutti: di Morgan e, ovviamente, dei due presentatori che hanno cercato di sdrammatizzare quello che però, a questo punto, è diventato un caso.

Ironia della sorte: a inizio serata, proprio Bugo ha twittato: «Non manco manco ad un appuntamento forza». Una manciata di minuti dopo ha però aggiunto: «Avete presente i puffi? Ecco ci sono i puffi da una parte e dall’altra ci sono io, i puffi poveretti giocano io no e tiro dritto». In base alle testimonianze riportate in seguito sui social da molti utenti, pare che Morgan abbia poi cercato di nascondersi da Bugo per evitare improbabili ritorsioni.

La sceneggiata ha insomma creato non poco imbarazzo. Ne sanno qualcosa anche gli interpreti nella lingua dei segni della canzone che si sono ritrovati, anche loro, proprio come Morgan e Amadeus, a dire: «Ma che succede?» (vedi tweet e video di seguito).

La replica di Morgan oggi

«Senza di me Bugo non sarebbe potuto andare a Sanremo», ha detto Morgan in un’intervista a LaRepubblica apparsa oggi. «Non mi sarei mai aspettato che un gesto di bontà da parte mia sarebbe stato ricambiato con una situazione di sciacallaggio. Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha caricato a molla contro di me (...), voleva liberarsi di me, e io invece mi sono liberato di lui e l’ho fatto con le parole», ha spiegato Castoldi.

Lo show messo in piedi dai due ha portato automaticamente alla loro squalifica e all’esclusione dal Festival di Sanremo, una conseguenza che sarebbe probabilmente subentrata anche con il solo cambiamento del testo ma le cui ragioni sono state confermate dall’abbandono del palco. La competizione dei «Big» proseguirà quindi con soli 23 concorrenti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata