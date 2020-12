Morgan è stato escluso dalla Giuria Televisiva per la finale di stasera di Sanremo Giovani. La decisione, definita in una nota ufficiale «molto sofferta», è stata presa in seguito al «comportamento inaccettabile», «espresso con dichiarazioni offensive, pubbliche e private, di Marco Castoldi (in arte Morgan) all’indirizzo del direttore artistico Amadeus e dell’Organizzazione del Festival». «Tutto ciò - è spiegato - al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021». In base al regolamento le votazioni relative alla gara di stasera «saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati». In un lungo post su Instagram, ieri Morgan aveva duramente attaccato Amadeus per la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021, dopo che sono trapelate anticpazioni sui possibili artisti in gara, e questa sera ha rincarato la dose pubblicando gli screenshot dei messaggi inviati su WhatsApp al conduttore, conditi da numerosi insulti come «me**a umana», «infame» «sciacallo», «miserabile» e «bamboccio».