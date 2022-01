La scrittrice ginevrina Laurence Boissier è deceduta venerdì all’età di 56 anni, a causa di una malattia, lo indica un annuncio diffuso oggi su vari giornali romandi. Nel 2017 l’Ufficio federale della cultura (UFC) le aveva conferito un premio svizzero di letteratura per la raccolta di racconti «Inventaire des lieux».

Nel 2018, l’autrice ginevrina si era aggiudicata il premio dei lettori della città di Losanna per «Rentrée des classes». Ha inoltre lavorato due anni come delegata per il Comitato internazionale della Croce Rossa.