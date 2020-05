Norma Doggett, la ballerina di Broadway che ha interpretato Martha, una delle adorabili donne del classico film musical «Sette spose per sette fratelli» (1954) del regista Stanley Donen, è morta nella sua casa di New York all’età di 94 anni. L’annuncio della scomparsa è stato riferito dall’edizione online di «The Hollywood Reporter».

Sul palcoscenico di Broadway Doggett è apparsa in sei musical tra il 1948 e il 1959, lavorando per Irving Berlin, Jerome Robbins, Moss Hart e Joshua Logan. La ballerina ha fatto solo un’apparizione cinematografica ad Hollywood quando fu selezionata per il cast di «Sette spose per sette fratelli»: le fu affidata la parte di Martha che sposa Daniel (Marc Platt), uno dei sette fratelli Pontipee che vivevano nelle montagne dell’Oregon nel 1850.