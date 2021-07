Come ricorda il sito dell’azienda, Mario arrivò a Milano dalla Francia nel 1946 con il padre Augusto, che aprì in via Fatebenefratelli 16 la prima sartoria che ancora oggi esiste. In quello stesso anno iniziò a lavorarci e ad apprendere l’arte sartoriale lo stesso Mario. Nel 1972, dopo la morte di Augusto, Mario intestò la sartoria alla memoria del padre e così nacque l’attuale intestazione «A. Caraceni».