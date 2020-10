Nel 1950 conosce Henri Cartier-Bresson, che lo incoraggia a intraprendere un viaggio di due anni in Asia come fotoreporter freelance. Negli anni Sessanta, si fa conoscere a livello internazionale per le sue foto di moda, che rinnovano questo genere con uno stile più realistico e meno ingessato.

Dopo la maturità prosegue gli studi a Milano. La professione lo porta a viaggiare molto, in particolare in Pakistan, India, Inghilterra, Stati Uniti e Francia, dove si stabilisce alla fine degli anni Cinquanta.

«Non ho fotografato la guerra, la miseria, la sofferenza o la follia: non per indifferenza verso queste disgrazie, ma perché non sento né la giustificazione morale né il coraggio fisico per affrontare tali situazioni come fotografo», spiegò all’epoca. Per quanto riguarda le celebrità, «non fanno parte del mio mondo», aggiunse.