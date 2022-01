È morto il noto autore televisivo Paolo Taggi, conosciuto e apprezzato anche alle nostre latitudini per essere stato un collaboratore del Corriere del Ticino e penna de «La Domenica». Per la RSI ha ideato «Il Gioco Del Mondo» ed é stato autore di «Pausa Pranzo», «Bande e Cuori» e molto altro. Una cinquantina di trasmissioni e di generi diversi portano la sua firma. Da «Lo confesso» a «Per un pugno di libri», da «Il Grande Talk» a «Stranamore», «Turisti per caso», «Dove ti porta il cuore», «La Talpa», «Vuoi ballare con me?» È stato direttore creativo di Endemol Italia e dell’area teorica della Scuola Autori Rai.