Il musicista statunitense Ellis Marsalis, considerato una leggenda della scena musicale di New Orleans, tra i principali pianisti di modern jazz e patriarca di una famiglia di sei talenti, è morto ieri per le complicazioni del coronavirus all’età di 85 anni.

L’annuncio della scomparsa è stato dato da un portavoce dell’Ellis Marsalis Center for Music. «Ellis Marsalis era una leggenda, un’icona, il simbolo di quello che intendiamo quando parliamo del jazz di New Orleans», ha detto il sindaco di New Orleans, LaToya Cantrell.