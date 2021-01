Si è spento oggi a Milano il poeta Franco Loi, considerato uno dei maggiori poeti italiani del dopoguerra e il maggiore tra quelli in dialetto milanese. Nato a Genova il 21 gennaio 1930, di famiglia sarda, dal 1937 viveva a Milano. Dopo la guerra, Loi svolse un’intensa militanza politica nel Pci, da cui uscirà nel 1954. Impiegato in vari mestieri ha cominciato a scrivere versi dapprima in italiano, poi in dialetto. Dai primi anni Ottanta ha intensificato la sua attività in campo editoriale, divenendo anche un apprezzato critico letterario e collaboratore di riviste e quotidiani. Il suo linguaggio nasce dalla mescolanza di elementi linguistici di varia natura, spesso di area proletaria e contadina, reinventati dalle esigenze espressive dell’autore. La lingua della sua lirica è in realtà un vernacolo reinterpretato e arricchito da altre influenze, con il quale ha restituito con slancio lirico la realtà della città e soprattutto della sua umanità investita dalla storia. Dopo le raccolte I cart (1973) e Poesie d’amore (1974), Loi si è affermato con la raccolta Stròlegh (1975) cui sono seguite Teater (1978) e L’angel (1981). Tra i titoli successivi, anche l’antologia Aria de la memoria. Poesie scelte 1973-2002 pubblicata dal suo editore d’elezione, Einaudi. Accolto con entusiasmo dai critici (tra i primi, Isella, Brevini, Mengaldo), Loi aveva ricevuto la consacrazione del poeta Franco Fortini. A lui si deve l’invito a leggere Loi «contro il suo dialetto», cioè a dispetto di quel velo nostalgico e tenero che la scelta linguistica può suggerire.