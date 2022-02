Morto Ivan Reitman, regista di Ghostbusters

Reitman è deceduto nel sonno nella sua residenza in California. A dare la notizia è stata la moglie, insieme ai figli. «La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista abbia portato risate e felicità a innumerevoli altri in tutto il mondo. Mentre piangiamo in privato, speriamo che coloro che lo hanno conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderanno per sempre».