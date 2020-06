Joel Schumacher, regista di Batman Forever e Batman & Robin, è scomparso questa mattina a 80 anni a New York dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ha fatto sapere Variety. Schumacher, cresciuto nel Queens dalla madre (il padre morì quando aveva solo 4 anni) è entrato a Hollywood come costumista verso metà degli anni '70 per registi tra cui Woody Allen, prima di dirigere una serie di film di successo degli anni '80, come St. Elmo's Fire e The Lost Boys.