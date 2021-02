Johnny Pacheco, il musicista di origine dominicana considerato uno dei padri della salsa, è morto all’età di 85 anni nel New Jersey. Lo ha fatto sapere la sua famiglia. Musicista, compositore e produttore, Pacheco ha fondato l’etichetta Fania Records e la storica band Fania All Stars, di cui hanno fatto parte icone della salsa come Celia Cruz, Hector Lavoe e Willie Colon. «Con grande dolore nell’anima e un vuoto nel cuore informo che il maestro Johnny Pacheco è morto questo pomeriggio in grande pace», ha detto la moglie, Cuqui Pacheco, in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del musicista.