Il cantante vodese Patrick Juvet, ex star della musica disco francofona, è morto all’età di 70 anni. Lo ha indicato oggi all’agenzia AFP il suo agente Yann Ydoux.

Il corpo dell’artista - noto ad esempio per la hit «Où sont les femmes ?» del 1970 - è stato trovato in un appartamento a Barcellona. La causa della morte non è ancora stata stabilita.