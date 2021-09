L’attore Michael K. Williams, famoso soprattutto per il ruolo di Omar Little nella serie tv «The Wire», è stato trovato morto nel proprio appartamento a Brooklyn, New York. Le cause della morte del 54.enne non sono ancora state chiarite, ma la polizia indagherebbe su una possibile overdose. Nato a Brooklyn, Williams ha recitato in numerose produzioni di successo, compresi (oltre al già citato «The Wire») i ruoli nelle serie HBO «Lovecraft Country» e «Boardwalk Empire» o i film «12 anni schiavo» e «Assassin’s Creed».