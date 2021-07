Roberto Calasso nel 2000 è stato visiting professor for European Comparative Literature per la cattedra Weidenfeld presso l’Università di Oxford, dove ha tenuto le Weidenfeld Humanitas Lectures, poi raccolte l’anno successivo in «La letteratura e gli dèi», volume per il quale ha ricevuto il Premio Speciale Viareggio-Rèpaci e il Premio Bagutta. Per «Le nozze di Cadmo e Armonia», pubblicato in 22 paesi, ha ricevuto nel 1991 il Premio europeo Charles Veillon per la saggistica e il Prix du Meilleur Livre Etranger, mentre nel 2012 è stato insignito del Prix Chateaubriand per «La Folie Baudelaire».

Nel 1993 Calasso è stato eletto Literary Lion a New York; nel 2000 è stato nominato Foreign Honorary Member della American Academy of Arts and Sciences; nel 2007 in Francia è stato insignito dei titoli di Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres e di Chevalier de la Légion d’Honneur. Nel 2013 l’Università degli Studi di Perugia gli ha conferito la laurea magistrale honoris causa in lingue e letterature moderne. Nel 2015 è stato nominato Foreign Honorary Member della American Academy of Arts and Letters. Nel 2003, in occasione del quarantennale della casa editrice Adelphi, ha raccolto una parte dei 1.086 risvolti di copertina di cui è autore in «Cento lettere a uno sconosciuto». Nel 2008 una parte della sua tesi di laurea è apparsa come introduzione a «Religio Medic»i di Thomas Browne, mentre il testo integrale è uscito in Messico presso Sexto Piso e Fondo de cultura económica nel 2010.