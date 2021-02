L’ultimo suo racconto è stato pubblicato nel giorno della sua morte, a 86 anni, a Tortona (Alessandria), dove era nato, da una famiglia piacentina. Un’attività inesauribile quella di Luigi Albertelli, paroliere di mille canzoni, tantissime di grande successo, autore dei testi di celeberrime sigle per la tv e di jingle pubblicitari da Furia, cavallo del West a Ufo Robot Goldrake (nell’immagine), da Ricominciamo a Piccola e Fragile passando per Remi e Anna dai capelli Rossi.

Infine, anche una raccolta di racconti in podcast, l’ultimo dei quali «Il marmorino», in onda proprio da ieri. Conduceva ancora un programma radiofonico per un’emittente locale.