Negli anni ‘80, Wehrlin è stato capo dell’Associazione svizzera dei distributori di film (ASDF) e negli anni ‘90 ha presieduto la Fondazione Trigon-Film, che porta nelle sale cinematografiche svizzere film provenienti dall’America Latina, dall’Asia, dall’Africa e dall’Europa dell’Est. Come avvocato, Wehrlin si è specializzato in questioni di cinema e diritto d’autore.

Wehrlin ha diretto la Sezione cinema dell’UFC dal 1995 ad inizio 2005, quando è entrato in carica come direttore supplente dell’UFC.

Nel cantone di Berna, l’ex cronista giudiziario del giornale «Der Bund» e dell’Agenzia telegrafica svizzera (oggi agenzia di stampa Keystone-ATS) era politicamente attivo fino al 1995 - come membro del Gran Consiglio. Questo per la Lista Libera (Freie Liste, oggi Lista libera verde, Grüne Freie Liste in tedesco - parte del gruppo parlamentare dei Verdi in Gran Consiglio).