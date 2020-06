Morto Pau Dones, il cantante degli Jarabe de Palo

(Aggiornato) Pau Donés, cantante e leader dei Jarabe De Palo, non c'è più. Si è arreso a 53 anni a un cancro al colon che gli era stato diagnosticato nel 2015. Evidentemente le cose sono precipitate negli ultimi giorni: qualche settimana fa, dopo un periodo di pausa, aveva annunciato l'intenzione di tornare alla musica, come solista. La scorsa estate era stato in Nepal in una missione umanitaria.