Lo scrittore e filosofo Pierre Rabhi, figura dell’acro-ecologia in Francia, cofondatore del movimento Colibris, è morto all’età di 83 anni. Lo apprende l’Afp dalla famiglia.

Autore di numerosi volumi, tra cui «Verso una sobrietà felice» venduto in oltre 460 mila copie, il militante ecologista, ammirato da personalità come lo scrittore e regista Cyril Dion, l’attrice Marion Cotillard e l’ex ministro della Transizione ecologica francese Nicolas Hulot, è morto in seguito a un’emorragia cerebrale, ha reso noto il figlio Vianney.