Dalla prematura scomparsa dell’artista, il caveau di Prince si è spalancato rivelando ore, settimane, mesi, diciamolo... anni di registrazioni inedite, pronte per essere consegnate ai posteri. Se «Piano and a microphone 1983» era un delizioso scampolo acustico che non era concepito per la pubblicazione e «Originals» allineava versioni dell’autore di brani poi dati ad altri artisti, con «Welcome 2 America» il discorso cambia. Questo è un’opera fatta e finita, pronta per essere pubblicata nel 2010 e poi, come è più volte accaduto, accantonata per imperscrutabile decisione dello stesso Prince. Dopo avere completato le registrazioni era partito per un tour dallo stesso titolo del disco che nessuno aveva sentito, un giro di concerti che culminò nella leggendaria «21nite stand» al Forum di Inglewood, in California. Era lecito attendersi un disco, ma quella raccolta di canzoni sfumò nel nulla. Cosa era successo? Secondo la teoria più accreditata, dopo avere registrato con un trio base che comprendeva se stesso, la bassista Tal Wilkenfeld e il batterista Chris Coleman, rendendosi conto che non avrebbe potuto suonare dal vivo con loro decise, purtroppo, di lasciar perdere e cacciò quei nastri «in the vault» assieme a innumerevoli altri. Finora. Ed è un recupero benemerito, che sfiora, in più punti, il capolavoro. «Welcome 2 America», la canzone, sembra una ancora più caustica prosecuzione della vecchia «America» (da «Around the world in a day»), dove la «terra libertà» è anche la «casa della schiavitù». Un messaggio diretto a Obama, all’epoca eletto presidente da un anno? Un sound tremendamente seventies, tra Curtis Mayfield e Isaac Hayes, ma naturalmente, definitivamente Prince, con perle come «Born 2 die», «1000 light years from here», divagazioni pop rock come «Hot summer» e «Yes», ballad irresistibili come «When she comes» e altre forti prese di posizione come in «Running game (Son of a slave master)» e «One day we will all B free».