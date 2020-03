In questi giorni di «reclusione» a casa in seguito alle misure adottate per fermare la diffusione del coronavirus, viaggiare alla scoperta dei tesori artistici si può. Anche stando in pigiama, comodamente seduti sulla poltrona di casa vostra. Basta avere un computer (o una televisione ibrida), una connessione a internet e il meraviglioso mondo dell’arte torna a rivelarsi virtualmente in tutto il suo splendore. Certo, non è come esplorarlo e viverlo di persona, ma è comunque un modo efficace per gustarsi con calma i suoi capolavori, senza affrontare code chilometriche.