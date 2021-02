Tuttavia, vi sono anche note dolenti per il settore. «È un grande peccato che teatri e cinema debbano continuare a restare chiusi», ha aggiunto Fibicher. Ma per il ramo quello di oggi è perlomeno un primo passo, «che permetterà alla gente interessata di avere qualcosa da fare».

Il responsabile della struttura vodese dovrà comunque aspettare la settimana prossima, ovvero il termine della consultazione con i cantoni, per avere un responso definitivo. Il lavoro fatto e la pressione messa sembrano però aver portato i loro frutti: «L’associazione dei musei svizzeri ha svolto una grande attività di lobbismo a Berna, così come istituzioni culturali a Basilea e Ginevra», ha dichiarato Fibicher.

Inoltre, c’è un «barlume di speranza» riguardo alla possibilità di permettere prossimamente il ritorno di manifestazioni culturali con il pubblico. Pur se in forma strettamente limitata, non è da escludere che ciò diventi realtà da aprile, giusto in tempo per la Pasqua.