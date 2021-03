Su Clubhouse, ieri, è andata in onda la prima puntata di CdTalk/Aspettando Sanremo con... Ospiti di Mattia Sacchi Paolo Di Gioia, batterista della giovane band torinese Eugenio in Via Di Gioia che, nel 2020, aveva preso parte al Festival di Sanremo fra le nuove proposte. Assieme all’artista italiano c’erano le deputate ticinesi Sabrina Aldi e Tamara Merlo, che hanno raccontato la loro passione per la musica e, nello specifico, per la kermesse sanremese. Di seguito alcuni clip della puntata.