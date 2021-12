È proprio il caso di dirlo: «Hallelujah». Il singolo più famoso di George Harrison, «My Sweet Lord», risale agli onori della cronaca a 50 anni dalla pubblicazione in Gran Bretagna (cinquantuno da quella negli USA). Come? Con un nuovo video prodotto dal figlio dell’ex Beatle, Dhani Harrison, che raggruppa, almeno così promette la pagina Facebook del defunto cantante, un cast «all star» di oltre 40 fra musicisti, attori e comici. Dovremo credere sulla parola. Il filmato non è infatti ancora disponibile, ma il countdown su YouTube è già cominciato: l’appuntamento è alle 18.00 di stasera.

Le origini

«Hallelujah», dicevamo. È proprio questa una delle parole più ricorrenti nella canzone, insieme al mantra «Hare Krishna». L’unione tra ebraismo (o cristianesimo) e induismo, è simbolico: un invito, da parte di Harrison, ad abbandonare posizioni intransigenti e fanatismi che allontanano le diverse religioni invece di avvicinarle. Un messaggio universale che possa raggiungere i devoti di qualsivoglia credo. L’originario di Liverpool compose il pezzo nel 1969, quando si trovava in tour a Copenaghen, in Danimarca. L’uscita del pezzo ebbe un iter travagliato: Harrison, come gli altri Beatles dopo lo scioglimento, non aveva intenzione di commercializzare i singoli tratti dai propri album da solista. Ma dopo le pressioni di manager e produttori, si decise a permettere la pubblicazione del singolo «My Sweet Lord»: negli Stati Uniti il 23 novembre 1970 e in Gran Bretagna il 15 gennaio 1971. E in breve tempo la canzone raggiunse le parti alte delle classifiche in entrambi i continenti.

L’accusa di plagio

Ma non son tutte rose e fiori. Poco tempo dopo la pubblicazione, «My Sweet Lord» cadde al centro di una grossa polemica: troppe, a detta di molti, le somiglianze con il pezzo «He’s So Fine» del gruppo delle Chiffons. Trascinato in tribunale per aver violato i diritti d’autore, nel 1976 Harrison fu giudicato colpevole di aver «inconsciamente» plagiato la canzone delle statunitensi, scritta dal cantautore Ronnie Mack. George Harrison, dal canto suo, sostenne sempre di essersi invece ispirato alla canzone gospel «Oh Happy Day».

«HE’S SO FINE»

